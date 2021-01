Eerste divisie: Excelsior wint eindelijk weer eens, FC Dordrecht pakt punt

Excelsior heeft vrijdagavond in de eerste divisie in het Van Donge & De Roo Stadion gewonnen van FC Eindhoven. De Kralingers zegevierden met 1-0. Hekkensluiter FC Dordrecht speelde aan de Krommedijk knap met 0-0 gelijk tegen FC Volendam, de nummer zes van de competitie.

In de eerste helft kwam Excelsior goed voor de dag tegen FC Eindhoven. De Kralingers kregen via Stijn Meijer (schot van dichtbij over) en Brandon Ormonde-Ottewill (paal) goede kansen op het openingsdoelpunt. De bezoekers uit Noord-Brabant hadden moeite om grip te krijgen op het spel van Excelsior.

Uiteindelijk was het Reuven Niemeijer die Excelsior op voorsprong zette. De middenvelder ontfutselde de bal van FC Eindhoven-verdediger Jason Bourdouxhe en schoot vervolgens koelbloedig raak (1-0).

Damen keert twee gevaarlijke kopballen

Vlak na de rust kwam Excelsior tweemaal goed weg. Doelman Alessandro Damen redde een kopbal van Iker Pozo van FC Eindhoven en namens de bezoekers knalde Jort van der Sande de bal hard op de lat. Net voor het uur schoot Abdallah Aberkane voor Excelsior op het doel van FC Eindhoven. Keeper Ruud Swinkels kon het schot makkelijk pakken.

De kansen bleven vervolgens lange tijd aan beide kanten uit. Twaalf minuten voor tijd kopte Siebe Horemans een voorzet vanaf de rechterkant op de lat. In de slotfase was FC Eindhoven via Van der Sande dichtbij de gelijkmaker. Damen redde goed op deze kopbal.

Met deze overwinning heeft Excelsior de reeks van zes competitienederlagen op rij doorbroken. De pleog van trainer Marinus Dijkhuizen heeft na twintig wedstrijden in totaal 23 punten.

Excelsior - FC Eindhoven 1-0 (1-0)

28' 1-0 Reuven Niemeijer

Opstelling Excelsior: Damen; Aberkane (63' Seys), Horemans, Fischer, Matthys, Ormonde-Ottewill; Wieffer (73' Bruins), Van Rooijen (83' Baas), Niemeijer; Meijer (63' Ómarsson), Zwarts (83' Mendes Moreira)

FC Dordrecht

FC Dordrecht hield vrijdagavond in eigen huis FC Volendam op 0-0. De Dordtenaren moesten vooral tegenhouden tegen de oranjehemden. Na dit knappe gelijkspel is de ploeg van trainer Jan Zoutman even van de laatste plaats in de eerste divisie af. FC Dordrecht is negentiende met twaalf punten uit twintig duels.

Bij FC Volendam zat Feyenoord-huurling Francesco Antonucci niet bij de selectie voor het duel met FC Dordrecht. De Belgische spelmaker is geblesseerd.

Matthew Bondswell maakt dit seizoen niet af bij FC Dordrecht. De Engelse linksback kwam afgelopen zomer op huurbasis over van RB Leipzig, maar de overeenkomst met Bondswell is ontbonden. Ook Anthony Swolfs vertrekt bij FC Dordrecht. De Belgische doelman gaat zich richten op een maatschappelijke carrière. Liam Bossin, die al proef liep bij FC Dordrecht, zat als reservedoelman al op de bank van Dordt.

FC Dordrecht - FC Volendam 0-0 (0-0)

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Hobbel, Aktas, Muringen, Bliek, Vliet; Schuurman, Vermeulen, Jansen; Agrafiotis (85' Vicario), Dos Santos (79' Musaba)