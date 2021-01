Slachtoffer toeslagenaffaire: 'We wachten al zo ontzettend lang'

Lachchi is een van de ouders die onrechte werd aangezien voor fraudeur en had op het dieptepunt een schuld van 80-duizend euro.

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën belooft dat alle gedupeerde ouders die in beeld zijn bij de Belastingdienst 30 duizend euro compensatie krijgen, ook als dat meer is dan ze hebben betaald. "We wachten natuurlijk allemaal al ontzettend lang. Ik zit nu niet in hele hoge nood. Maar ik ken wel mensen waarbij dat nog wel zo is. Daaraan merk ik dat het niet opschiet."

Minister Wiebes van Economische Zaken stapte vrijdag per direct op en Lodewijk Asscher stopte donderdag als lijsttrekker bij de PvdA voor hun rol in deze zaak. Maar premier Mark Rutte blijft. "Dat is denk ik begrijpelijk vanwege de situatie waarin we nu zitten met de coronacrisis", zegt Lachchi.

Geen voldoening

"Het aftreden geeft voor een gedupeerde ouder zoals ik geen voldoening. Want het haalt niets terug. Het is meer de erkenning. En als je dan moet bepalen wie het land land regeren tijdens deze coronacrisis, dan snap ik dat deze keuze gemaakt wordt. Daar ben ik dan ook wel mee eens."

Lachchi kent veel gedupeerde ouders. "Velen zijn blij en opgelucht. Ikzelf vind de erkenning ook fijn, maar het doet mij niet veel meer." Zij vraagt zich vooral af hoe lang de nasleep nog gaat duren.

In december kregen de gedupeerden allemaal 750 euro voor het wachten. Wanneer ze de beloofde 30 duizend euro krijgen, is nog niet bekend. "Woensdag is er een online webinar waarin meer wordt vertelt. Daar is ook staatssecretaris Van Huffelen bij. Heel veel ouders hebben nog vragen over het krijgen van de 30 duizend euro. Hopelijk worden die dan beantwoord."



Demissionair kabinet

Het kabinet is nu demissionair, maar heeft wel gezegd gewoon door te werken in de aanpak van de coronacrisis. "We doen wat nodig is voor het landsbelang", aldus premier Rutte. Mochten er aanpassingen nodig zijn in de bestrijding van de corona-uitbraak of zijn er meer steunpakketten nodig voor sociale en economische gevolgen van de crisis dan zullen daar nieuwe plannen voor gemaakt worden, die dan in de Tweede Kamer behandeld zullen worden.

Veel andere gevolgen het zal opstappen van het kabinet niet hebben. Nog maar een paar weken zou er eigenlijk door gewerkt worden en dan begint het reces voor de verkiezingen. Aan nieuwe grote plannen werd al niet meer gewerkt.