In deze coronatijd is er bijna geen poes meer te krijgen in dit asiel

In het kattenasiel van Nieuw-lekkerland zijn nog maar zes katten te krijgen. Tijdens de tweede lockdown hebben mensen massaal een viervoeter gehaald. Voor de vrijwilligers van de Kattenmand zijn de lege hokken even wennen. "Maar het is fijn dat zoveel katten een nieuw huisje hebben!"

"Het lijkt erop dat mensen echt behoefte hebben aan een warm dier om voor te zorgen in deze lastige tijd", vertelt vrijwilliger Annemarie Goudriaan. Ze hoopt dat de geadopteerde katten na corona niet opeens weer teruggebracht worden.

In het asiel zitten op dit moment nog zes katten: Wisky, Dushi, Betty, Ciske, Isis en May. Het is flink zoeken naar deze overgebleven katten in het asiel. "Ze laten zich wat minder makkelijk zien."

Ze zijn allemaal ietwat verlegen maar: "Met aandacht en energie zijn ze zeker plaatsbaar", verzekert Annemarie. "Je moet er wel wat voor over hebben. Je moet er een hart voor hebben en zin en tijd. "

Na een korte zoektocht hebben we alle katten gevonden. Ciske vinden we terug in de vensterbank, Betty op de kast, Wisky vertoeft in een rieten mandje en Dushi en May ontspannen in een poezentoren. Isis verschuilt zich achter een doos op de kast.

In 2019 was het nog volle bak in het asiel. Er werden toen tientallen katten binnengebracht nadat een kattenvrouwtje overleed. Al die katten hebben inmiddels een huisje gevonden.[article:188530/Gezocht-baasjes-voor-acht-katten-van-overleden-kattenvrouwtje]

Nieuw thuis

De familie Verdoes uit Zwijndrecht heeft onlangs twee katten geadopteerd nadat hun oude poes was overleden. "We waren nu over de schok heen en klaar voor een nieuwe kat."

Uiteindelijk koos het gezin voor de zwarte poes Melody en haar vriendin Zeepje. Onafscheidelijke poezen. "We hadden meteen een klik met ze", lacht moeder Emmy.

De poezen worden uitgebreid geknuffeld in het gezin met drie dochters. "Het is heel leuk dat de kat naast mij komt zitten als ik huiswerk maak", lacht de 9-jarige Naina. Haar oudere zus Noury en Priya zijn het roerend met haar eens. "Het is heel gezellig! Ze horen bij ons."

En na de corona? Dan wil de familie de poezen net zoveel aandacht en liefde geven. Emmy: "Ik blijf een aantal dagen thuiswerken en mijn dochter, die op het MBO zit, heeft ook thuiswerkdagen. Dus ik denk dat er iedere dag wel iemand is die lekker met ze kan spelen!"