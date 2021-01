Geen excuses meer: plantaardig eten kan nu ook vanaf de bank met Thuisbezorgd

Nieuw jaar en goede voornemens. Een vaak gekozen voornemen met de jaarwisseling is om meer te sporten en gezonder te eten. Of misschien wel anders gaan eten. Horeca-expert Gijsbregt Brouwer vertelt over Rotterdamse horecaondernemingen die je echt moet proberen als je minder dierlijke producten wilt eten.

"We vinden zo aan het begin van het jaar dat we gezond moeten doen", stelt Brouwer. "Maar we vinden onszelf ook zielig omdat we in lockdown zitten. Daar hoort comfort food bij. Dat is goed voor de geest, maar niet goed voor het lichaam."

Daarom komt Brouwer met een paar ideeën voor deze maand. "Wij doen aan dry-januari, in Engeland hebben ze V-january, vegan januari. Het past bij goede voornemens om het enerzijds goed te doen voor jezelf en ook voor de beestjes en de aarde."

Vegan thuisbezorgd

Sinds twee jaar zijn er steeds meer vegetarische restaurants geopend in de stad, vertelt Brouwer. Nu met de lockdown zijn er ook verschillende restaurants die goed vegan eten thuisbezorgen. "Bedrijven als Eat Peasy en Jack Bean bewijzen dat plantaardig eten niet meer smakeloos en zoutloos is zoals vroeger."

Wil je iets chiquers eten, dan stelt hij Bar Berta voor. "En je kan altijd nog naar de markt om zelf wat te halen. Samen met wandelen is de markt zo ongeveer het enige nog toegestane uitje."