Excelsior richt zich op: 'Ook wij kunnen vijf wedstrijden op rij winnen'

Excelsior won tegen FC Eindhoven (1-0) eindelijk weer eens een wedstrijd in de eerste divisie. De Kralingers verloren namelijk de afgelopen zes competitiewedstrijden. Volgens Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen ligt het in de Keuken Kampioen Divisie elke week zo dicht bij elkaar, dat het volgens hem het verschil tussen winst of verlies klein is.

"Of we nu tegen SC Cambuur, NAC Breda of FC Eindhoven spelen, het scheelt allemaal niet zoveel", vindt Dijkhuizen. "Maar je ziet dat we niet makkelijk potjes winnen. Tegenstanders zijn bijna even sterk als wij. Wat dat betreft, hadden we er meer van verwacht."

Marinus Dijkhuizen, Alessandro Damen en Reuven Niemeijer vertellen hoe Excelsior moet voorkomen dat deze competitiezege tegen FC Eindhoven geen incident wordt. De tekst gaat verder onder het fragment:

Dijkhuizen noemt TOP Oss als een positief voorbeeld. Die club had vóór de competitienederlaag van vorige week bij Go Ahead Eagles in de eerste divisie vijf wedstrijden op een rij gewonnen. "Dat kan in deze competitie. Ook wij kunnen dat", vermoedt de Excelsior-trainer.

'De bal uit het stadion rossen'

Excelsior kwam in die zes nederlagen bij momenten goed voor de dag, maar telkens ging het voor de Kralingers mis. De mentale weerbaarheid is volgens Dijkhuizen wel 'een dingetje'. "Als we een goal tegen krijgen, dan willen we nog wel eens de weg kwijtraken", zegt Reuven Niemeijer, die tegen FC Eindhoven het winnende doelpunt scoorde.

Tegen de Noord-Brabanders hield Excelsior met doelman Alessandro Damen voor het eerst sinds tien competitieduels de nul. "Op een gegeven moment sta je onder druk. Dan moet je niet 'mooi' willen voetballen. De ballen moeten dan het stadion uit worden gerost", merkt Damen op. "Je leven moet dan voor die drie punten worden gegeven. Dat deden we tegen FC Eindhoven. Als we dat kunnen vasthouden, dan moet het de komende weken goed komen."