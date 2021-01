Het weer van vandaag: hoe laat komt de sneeuw?

Vandaag is het bewolkt en vanaf het begin van de middag gaat het vanuit het westen sneeuwen. Om 15.00 uur bedekt het sneeuwgebied de hele regio. In eerste instantie smelt de sneeuw nog weg, maar uiteindelijk komt het tot een laagje van 2 tot lokaal 5 centimeter.

De temperatuur daalt vanmiddag naar het vriespunt. De zuidenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Vanavond trekt de sneeuw naar het oosten weg en kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. Vannacht is het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt eerst nog rond het vriespunt, maar loopt in de loop van de avond en nacht op naar 4 graden in het oosten en 6 graden aan zee. De wind ruimt in de nacht naar het noordwesten en waait matig en aan zee vrij krachtig.

Zondag is er veel bewolking met soms zon en valt er een enkele regenbui. Het wordt een graad of 7 en er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.

Wisselvallig

Volgende week is het wisselvallig met na maandag geregeld regen of een bui. De temperatuur loopt verder op naar 11 graden op woensdag. Op woensdag en donderdag staat er ook veel wind. Langs de kust bestaat er dan ook kans op zware windstoten.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,3 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden.