Vooruitblik op Ajax - Feyenoord met bekende supporters: 'Voetbal je ballen uit je lijf'

Gaat het zondag eindelijk weer eens gebeuren, een overwinning van Feyenoord in Amsterdam op de grote aartsrivaal Ajax? Voor de laatste zege op Ajax in de Johan Cruijff Arena moeten we terug naar 2005. Dirk Kuyt en Salomon Kalou maakten destijds het verschil (1-2). Een zege komende zondag brengt Feyenoord bovendien naast Ajax aan kop van de eredivisie.

Met drie bekende Feyenoord-supporters blikken wij vooruit op de wedstrijd van het jaar. Een wedstrijd die Feyenoord te vaak niet meer dan teleurstelling oplevert. Onze prominenten leven dan ook tussen hoop en vrees voor komende zondag.

Rob Geus:

"Stel je voor dat die spelers een keer gek doen en winnen daar in Amsterdam, dan staan we gedeeld bovenaan. Dat is lekker hè", lacht televisiepresentator Rob Geus, bekend van De Smaakpolitie. Maar gek veel vertrouwen lijkt Geus niet te hebben in een goed resultaat. "Laten we hopen dat er een wondertje gebeurt. Dat we het van ons af kunnen zetten dat we daar altijd een pak slaag krijgen."

Feyenoord doet volop mee in de top van de eredivisie. Dat is al een prestatie op zich, vindt Geus. "Zeer verrassend, en dan speel je nog gelijk tegen RKC Waalwijk, Sparta en FC Utrecht. Clubs waar je normaal gesproken van wint. Anders ga je nog met een ander gevoel naar Amsterdam. Maar eerlijk, Feyenoord moet wel een heel goede dag hebben om met deze selectie Ajax te kunnen verslaan. Op 120 procent heb je kans op een punt."

"De Arena is leeg, dat scheelt wel. Dat kan een voordeel voor Feyenoord zijn. En Ajax is ook niet in heel goede doen hè, ik ben nog niet echt onder de indruk. PSV had daar ook voor rust met 0-3 voor kunnen staan. Maar Ajax heeft voorin wel jongens die altijd een goal kunnen maken."

Rob Geus over Ajax - Feyenoord: 'Je moet Haps op Antony zetten'.

Geus kijkt dan vooral naar het Braziliaanse gevaar van Ajax, clubtopscorer Antony. "Je moet hem afstoppen. Hij is zo snel. Als Antony het op zijn heupen krijgt heb je een probleem. Hij is het gevaar van Amsterdam." Om die reden vindt Geus dat trainer Dick Advocaat moet starten met Ridgeciano Haps in de basis. "Ja, je moet Haps op die Braziliaan zetten. Antony moet achter hem aanrennen."

Geus ziet wel iets in een opstelling met vijf verdedigers. "We moeten ons aanpassen aan Ajax. Is dat laf? Misschien wel. Maar als je het niet doet kan je wel eens met een hele grote nederlaag naar huis gaan. Achterin met vijf, een middenveld met drie man en twee voorin. En dan de linies klein houden, met hopelijk een bevlieging van Steven Berghuis, of onze Argentijnse vriend (Lucas Pratto, red.) die 15 kilo te zwaar is, ha ha."

Als Advocaat al start met Pratto, die in zijn eerste twee wedstrijden tegen Sparta en PEC Zwolle nog niet tot scoren kwam. Dat deed Luis Sinisterra wel, woensdag in de Kuip tegen PEC Zwolle. "Ik denk ook dat Advocaat met Sinisterra en Berghuis voorin gaat spelen."

Haller vs Pratto

Pratto maak op Geus nog geen indruk. "Ik zeg je heel eerlijk, toen ik zijn eerste meters zag op het trainingsveld kreeg ik flashbacks naar Jhonny van Beukering. Pratto is een grote jongen, maar ik denk dat hij er wel wat kilo's vanaf kan trainen. Maar misschien gaat hij wel verrassen hè, dat kan ook."

"Ajax haalt Sébastien Haller, wij een te zware reus. Maar om Haller hangt ook een ander prijskaartje. Dat is soms best een beetje frustrerend. Weet je, hoop hebben we altijd op een resultaat tegen Ajax, ook zondag. En het gekke is, we staan nog zo dichtbij. Maar het blijft een lastige hindernis daar hè", zegt Geus met een knipoog. "Het moet toch een keertje gaan kantelen."

Martin van Waardenberg:

Martin van Waardenberg is duidelijk over zondag. Feyenoord moet volgens de cabaretier maar één ding doen in Amsterdam: "Wij kunnen ons alleen maar de 'pleuris' vechten. Daar moet Feyenoord het van hebben. Ajax heeft de beste spelers, het meeste geld. Daar moeten wij iets tegenover stellen. Dus voetbal je ballen uit je lijf."

"En vol in die schaar allemaal. Laat ze niet voetballen en wees niet bang. Het lijkt alsof Feyenoord altijd een beetje bang is, dat is helemaal niet nodig. Wie zijn ze dan, joh?"

Martin van Waardenberg over Ajax - Feyenoord: 'Pratto gaat er lekker blanco in'.



"Ajax zal snel het initiatief nemen. Ze combineren goed, snel, de handelingssnelheid ligt hoger, ze zijn gevaarlijk met korte combinaties. Feyenoord moet er kort bovenop zitten. En we moeten niet weer na tien minuten achter staan, daar heeft Feyenoord wel een handje van. Alert zijn vanaf de eerste minuut."

Dat is nodig om eindelijk weer eens met een resultaat terug te keren naar Rotterdam. Dat lukt in de laatste jaren zelden. "Maar we wonnen in de Kuip toch ook een keer met 6-2, dat is nog niet heel lang geleden toch? En wij hebben Pratto, een lekkere sterke stevige knuffel. Die jongen gaat er denk ik lekker blanco in. Hij kent Ajax misschien helemaal niet, weet hij veel. Hij wil wel voetballen."

Niet verder dan Schiphol

Van Waardenberg heeft weinig met Ajax en Amsterdam. Nou ja, eigenlijk niets. "Ik weet waar Amsterdam ligt, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik kom niet verder dan Schiphol joh, dan stijg ik op."

"Ik heb ook geen contact met Amsterdamse vrienden, ik heb sowieso geen vrienden. Lekker makkelijk", grapt de cabaretier. "Leuk joh, beetje rivaliteit, als ze elkaar de hersens maar niet inslaan met bijlen."

Feyenoord staat momenteel tweede in de eredivisie, kort achter de grote aartsrivaal. Sprankelen doet de ploeg van Advocaat echter niet. "Maar ik vind het jammer dat Dickie weggaat. Hij kan Feyenoord wel flink bij de les houden, hij is hard, een beetje ontevreden. Dat houdt de zaak ook scherp. En hij heeft ook een beetje gelijk."

Uitslag voor zondag? "0-0. Ja, de nul houden. Dat kan Feyenoord heel goed. En anders 1-1."

Sander de Kramer:

Ook Rotterdammer Sander de Kramer kijkt uit naar De Klassieker in Amsterdam. Hij heeft, net als Van Waardenberg, zijn hoop gevestigd op Lucas Pratto. "Ja joh, die Argentijnse sloopkogel. Hij eet de avond ervoor twee steaks en gaat er gewoon twee inleggen. Let nou maar op."

"Ze zijn bij Feyenoord nu al op Pratto aan het inpraten, hoe belangrijk deze wedstrijd is, hoe die sentimenten leven. Die man gaat zondag als de brandweer. Wij gaan daar gewoon met 2-0 winnen, als Berghuis het ook op zijn heupen krijgt. Het is een wedstrijd op zich. Het is een cliché ja, ik weet het, maar het is wel zo. Feyenoord kan deze wedstrijd dik winnen."

Net als Geus denkt De Kramer dat een lege Arena voor Feyenoord gunstig is. "Dat is een voordeel. Geen publiek in die kartonnen kattenbak waar Ajax in speelt. Bij Feyenoord in de Kuip heb je nog spandoeken, dat geeft toch sfeer. Dan voelt het alsof de supporters er toch zijn. De spelers weten dat die supporters op ze rekenen."

Sander de Kramer: 'De mooiste Ajax - Feyenoord was met golden goal van Mike Obiku'.





Voor de mooiste Ajax - Feyenoord van De Kramer moeten we terug naar halverwege de jaren negentig. Feyenoord won destijds in het Olympisch Stadion van de Amsterdammers in het bekertoernooi met 1-2. De winnende goal kwam van Mike Obiku.

"Die golden goal. Eerst legde hij Frank Rijkaard in de luren, daarna schoot hij die bal binnen en ging hij in de hekken hangen. En het was ook gelijk afgelopen hè. Ah, zo'n mooi moment."