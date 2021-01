Honderden Feyenoord-supporters steunen ploeg voorafgaand aan Klassieker

Honderden Feyenoord-supporters hebben zaterdagochtend vanaf de dijk bij trainingscomplex 1908 hun ploeg aangemoedigd in aanloop naar de uitwedstrijd bij Ajax. Met gezang en vuurwerk staken zij de ploeg van Dick Advocaat een hart onder de riem. Bij een overwinning komen de Rotterdammers op gelijke hoogte met Ajax.

Vanwege de huidige coronamaatregelen is de samenkomst van deze supporters eigenlijk niet toegestaan. Op de beelden is te zien dat de mensen onderling geen anderhalve meter afstand bewaren.

In het verleden was de laatste training voorafgaand aan een Klassieker vaak een ware happening. Inmiddels is dit al jarenlang niet meer het geval. Toch probeerde een aantal fanatieke supporters er nog iets van te maken.

Vanaf de dijk zagen de supporters hoe Feyenoord zich klaar maakt voor de eerste topwedstrijd in januari. Later ontvangen de Rotterdammers nog PSV en AZ in de Kuip.

Advocaat krijgt steeds meer fitte spelers tot zijn beschikking. Deze week sloot ook middenvelder Orkun Kökcü aan bij de selectie, al kan hij nog niet lang spelen in de Johan Cruijff Arena.

Niet aanpassen aan Ajax

Op de persconferentie gaf Advocaat aan dat hij niet van plan is om zijn speelstijl volledig aan te passen aan die van Ajax. "We willen laten zien dat we er een strijd van kunnen maken tegen een topploeg. Wij gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen", aldus Advocaat.

De laatste overwinning van Feyenoord in Amsterdam dateert van 28 augustus 2005. Of het nu eindelijk gaat lukken hoor je zondag in Radio Rijnmond Sport. De uitzending begint om 14 uur. De aftrap is om 16.45 uur.

Om alvast in de sfeer te komen, gingen wij langs een aantal prominente Feyenoord-supporters om te vragen naar hun verwachtingen.