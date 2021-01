Oud Goud: 'Hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt, het kan altijd veranderen'

Als 3-jarig jongetje, wonend op het Noordereiland, maakte de nu 84-jarige Paul Seesink de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam van dichtbij mee. Het eiland raakte zwaar beschadigd door nota bene Nederlandse bommen, die terecht kwamen op de oost- en westpunt van het eiland. De omgeving veranderde in een maanlandschap. Maar ondanks deze heftige tijd, trok Seesink er ook lessen uit: "Hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt, het kan altijd veranderen."

Seesink blikt in het tv-programma Oud Goud, zaterdagmiddag op TV Rijnmond, terug op zijn leven. Het programma laat zien dat er goud zit in levenservaring, hoe heftig die ervaringen ook zijn.

"Die oorlog heeft impact gemaakt. Ik wist dat dit niet klopte. We hebben eens meegemaakt dat de schoolbel ging, we naar buiten renden en dat meteen het luchtalarm ging. Pas daarna konden we naar huis."

Maar ondanks dat hij zijn leven moest opbouwen vanuit puin, heeft hij lessen uit die periode getrokken. "Je wordt zinloos geboren, daar heb je zelf niet om gevraagd. Maar je moet er wel zélf wat van maken; dat kan een ander niet voor je doen. De zin van het leven, is de ander", zegt hij daarover. "Door te focussen op de ander, krijg je voldoening en heb je toekomstperspectief."

Kijk hierboven naar de tweede aflevering van Oud Goud.