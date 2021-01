In De Verdieping: chirurg en Feyenoord-clubarts Casper van Eijck

Hij zet zich al jaren met ziel en zaligheid in voor de strijd tegen de meest agressieve vorm van kanker, aan de alvleesklier. Met 'Support Casper' hoopt hij in de toekomst een effectieve manier te vinden in de behandeling van alvleesklierkanker.

Er is hoop. Eind 2020 werd er succes geboekt in het onderzoek naar deze vorm van kanker. Hoe dat precies werkt, legt hij in het interviewprogramma 'De Verdieping' uit. Maar hij spreekt ook openhartig over de moeilijke gesprekken, die hij helaas maar al te vaak moet voeren met patiënten, familie en vrienden.

Casper heeft ook muziek meegenomen naar de Rijnmondstudio en heeft daarbij uiteraard anekdotes.

Inmiddels zijn hier ruim honderd uitgebreide gesprekken (terug) te luisteren met bekende en onbekend maar zeer interessante regiogenoten!

