Regio kleurt langzaam wit, volg hier alle ontwikkelingen rond de sneeuwval

Het begint zaterdagmiddag op steeds meer plekken in de regio met sneeuwen. Via dit liveblog blijf je volledig op de hoogte van al het nieuws rond de witte vlokken.

Mooie foto's van de sneeuw? Deel het met ons via internet@rijnmond.nl

16:52 Ook Het Kasteel kleur wit voor duel Sparta - PSV

Sparta speelt vanavond vanaf 18:45 uur tegen PSV. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman is al aanwezig en laat zien dat het veld al aardig wit kleurt.

16:39 - Deze voortuin in Hellevoetsluis ligt er mooi bij.

16:26 - Ook in Ouddorp ligt inmiddels een laag sneeuw.

Daar kunnen ze inmiddels niet zonder sneeuwschuivers die de wegen vrij moeten maken.



16:00 - Kinderen in Zwijndrecht kunnen hun geluk niet op. De eerste sneeuwbal is al gegooid!

Foto: MediaTV

15:45 - Het Laningpark in Oud-Beijerland ligt er sprookjesachtig bij onder nu nog een dun laagje sneeuw

15:34 uur - De straten van Hendrik-Ido-Ambacht kleuren ook wit





15:00 uur - Een steeds wittere wereld in Bleiswijk

14:43 uur - Het sneeuwt al lekker door

14:43 uur - Arrenslee in Alblasserdam

14:42 uur - Rijkswaterstaat heeft al volop gestrooid

14:25 uur - 'Soort van sneeuwstorm' in Rotterdam-Zuid

14:12 uur - Ook weerman Ed Aldus ziet de eerste sneeuwvlokken

14:10 uur - Het sneeuwt al aardig door in Spijkenisse

14:02 uur - Ook op Goeree is het begonnen

13:49 uur - Een voorzichtig beginnetje

12:36 uur - Op de Meent waren ze al vroeg klaar voor de sneeuw

07:06 uur - Wat kunnen we verwachten vandaag?

Vandaag is het bewolkt en vanaf het begin van de middag gaat het vanuit het westen sneeuwen. Om 15.00 uur bedekt het sneeuwgebied de hele regio. In eerste instantie smelt de sneeuw nog weg, maar uiteindelijk komt het tot een laagje van 2 tot lokaal 5 centimeter.

De temperatuur daalt vanmiddag naar het vriespunt. De zuidenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Vanavond trekt de sneeuw naar het oosten weg en kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. Vannacht is het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt eerst nog rond het vriespunt, maar loopt in de loop van de avond en nacht op naar 4 graden in het oosten en 6 graden aan zee. De wind ruimt in de nacht naar het noordwesten en waait matig en aan zee vrij krachtig.