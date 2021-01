LIVE: Sparta ziet PSV na rust meteen twee keer scoren (1-3)

Sparta krijgt binnen een week tijd de tweede klassieke top 3-ploeg op bezoek. Na de wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord (0-2) komt nu PSV langs. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is volledig te volgen op Radio Rijnmond en via een liveblog op deze site.

Ruud van Os en Sinclair Bischop zijn de verslaggevers op Het Kasteel. Zij gaan waarschijnlijk een wedstrijd in bijzondere weersomstandigheden zien. Het sneeuwt namelijk hard in de regio. De uitzending begint om 18:00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg.

Sparta heeft behoorlijk wat gewijzigd in de opstelling. Sterkhouder Abdou Harroui is licht geblesseerd en ook Dirk Abels, Mica Pinto en Mario Engels hebben klachten. De langer geblesseerde Bart Vriends kan niet spelen. Jeffry Fortes, Aaron Meijers, Wouter Burger en Bryan Smeets staan in de basis.

Opstelling Sparta

Okoye, Fortes, Beugelsdijk, Heylen, Meijers (62' Pinto), Mijnans (62' Abels), Auassar, Burger, Smeets (32' Engels), D. Duarte (62' Kharchouch), Thy.

De wedstrijd begon goed voor Sparta met de 1-0 van Bryan Smeets. Dat klonk zo live op Radio Rijnmond.

Scoreverloop

4' 1-0 Bryan Smeets

24' 1-1

47' 1-2

49' 1-3

PSV laat oud-Spartaan en aanvoerder Denzell Dumfries op de bank. Ook Donyell Malen staat niet in de basis. Mario Götze is geblesseerd.

Eind november stonden PSV en Sparta in Eindhoven tegenover elkaar. Opvallend toen was dat PSV-trainer Roger Schmidt bijna zijn volledige vaste elftal vanaf het begin op de bank hield. De Brabanders kwamen ermee weg. Het werd twaalf minuten voor tijd 1-0 door een in twee instanties benutte strafschop van Malen.

De penalty van Malen werd dus eerst nog gekeerd door Maduka Okoye. De keeper van Sparta is uitstekend in vorm, zowel binnen als buiten de lijnen. Ter voorbereiding op deze wedstrijd gaf hij voor het eerst een interview in het Nederlands.

Een andere Spartaan die dit seizoen flink opbloeit, is middenvelder Sven Mijnans. Ook hij blikte eerder deze week vooruit op de wedstrijden tegen PSV.