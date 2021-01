Sparta onderuit tegen PSV, 'AZ-scenario' blijft net uit (3-5)

Sparta heeft in een vermakelijke wedstrijd op een besneeuwd Kasteel met 3-5 verloren van PSV. De bezoekers hielpen een 1-4 voorsprong bijna volledig om zeep, maar een stunt, net zoals de 4-4 tegen AZ na een 0-4 achterstand) zat er uiteindelijk niet in. In de slotminuut maakte PSV de 3-5.