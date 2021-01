Oud-Spartaan Hans Bentzon overleden (79)

Oud-Spartaan Hans Bentzon is overleden. Hij was al een lange tijd ziek en is 79 jaar geworden.

Bentzon speelde 164 competitiewedstrijden voor Sparta in de jaren 60. Op 8 december 1963 debuteerde hij voor het eerste als verdediger. Na zijn jaren Sparta vertrok hij naar FC Dordrecht.

De oud-Spartaan ging hierna verder als trainer en werd een markant figuur in het amateurvoetbal. "Overal waar hij kwam, was er reuring. Ik kan me een moment herinneren dat hij in de jaren 80 trainer was van Neptunus. Hij ging koprollend door de modder bij een overwinning," vertelt Ruud van Os op Radio Rijnmond.