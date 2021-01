Korfballers PKC verdeeld na gemakkelijke seizoensopening: 'Veel goals, maar slecht verdedigd'

PKC/Vertom is de Korfbal League overtuigend begonnen. In een lege hal werd Blauw-Wit eenvoudig verslagen: 34-24. Het was de eerste competitiewedstrijd, nadat bijna een jaar geleden het vorige seizoen werd beƫindigd vanwege COVID-19.

PKC begon het duel zonder aanvoerder Laurens Leeuwenhoek. De international bekeek de wedstrijd thuis via een professionele livestream, vanwege een terugkerende blessure aan zijn teen. Vorig seizoen miste Leeuwenhoek ook al een aantal duels en de verwachting is dat hij ook de komende weken niet in actie zal komen.

Ook zonder Leeuwenhoek zal PKC zich eenvoudig gaan plaatsen voor de play-offs. Dit seizoen kwamen internationals Jelmer Jonker en Nienke Hintzbergen over van DOS'46 en de Dordtse topspeelster Brett Zuijdwegt is terug na een zware knieblessure.

Met dit drietal in de basis had PKC geen enkele moeite met Blauw-Wit. Halverwege leidden de Papendrechters met 20-15, waarna de wedstrijd eindigde in 34-24.

Wisselvallig

Trainer Wim Scholtmeijer keek met gemengde gevoelens terug op de seizoensouverture: "Er zaten goede fases bij, maar daarna bleef het te lang stil. Zes aanvallen achter elkaar werd er gescoord, maar daarna weer tien minuten lang niet. Dat moet beter verdeeld worden. Zo bouw je het beste huis."

Olav van Wijngaarden was vooral tevreden in aanvallend opzicht. De international maakte een wereldgoal, nadat hij een onderschepping bekroonde met een onehander. "Aanvallend liep het heel lekker, zeker in een eerste wedstrijd, maar wij verdedigden met de mannen niet goed genoeg voor. Daarentegen hoeven we nu ook nog niet goed te zien. We moeten bij de eerste vier komen. Dan speel je play-offs", spreekt Van Wijngaarden lachend, in de wetenschap dat zij de absolute favoriet zijn in poule A. "Ik vind het niet goed dat de eerste vier ploegen zich plaatsen voor de play-offs. Net als dat je niet kan degraderen. Je begint wel aan het seizoen, maar kan niet degraderen. Vreemd."

Favoriet

De Korfbal League is dit seizoen onderverdeeld in twee poules van zes ploegen. De eerste vier teams plaatsen zich voor de play-offs. PKC geldt dit seizoen als de favoriet voor de landstitel. Sinds december zijn zij opnieuw in training, nadat zij toestemming kregen om te starten aan de competitie. Wel plaatsen zij vraagtekens hierbij.



Dinsdag is er in Rijnmond Sport een reportage te zien over de eerste wedstrijd van PKC. Omdat er geen publiek aanwezig mag zijn, hebben alle teams een zeer professionele livestream opgetuigd. Korfbal loopt op dit gebied voor op andere sporten. Bij PKC worden de wedstrijden geregistreerd met liefst zes camera's, inclusief presentatie, commentaar en een eigen regieruimte. Hoe dat er uit ziet, zie je dinsdag.