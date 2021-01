Weerupdate: blijft de sneeuw liggen?

Zaterdagavond trekt de sneeuw naar het oosten weg en kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. Vannacht is het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt eerst nog rond het vriespunt, maar loopt in de loop van de avond en nacht op naar 3 graden in het oosten en 5 graden aan zee. De wind ruimt in de nacht naar het noordwesten en waait matig en aan zee vrij krachtig.