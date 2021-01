Rotterdamse Resoluties: plastic opruimen, minder vlees eten en de auto laten staan met bekende stadsgenoten

Het is inmiddels half januari, hoe staat het met jouw goede voornemens? Heb je ze al opgegeven? Of had je ze überhaupt niet? Zeven bekende Rotterdammers hebben ze in ieder geval wél. In de Rotterdamse Resoluties gaan zij aan de slag met een groen voornemen.

"We hebben zeven supertoffe Rotterdammers gevraagd hoe zij de stad of de wereld in de toekomst zien en wat we moeten veranderen om daar te komen. Dat hebben we vertaald naar wat zij vanaf nu gaan doen om die eerste stap te zetten", vertelt Berend van Zanten van de organisatie Dus wat gaan wij doen?, die eerder al verantwoordelijk was voor het NK Tegelwippen.

De bekende Rotterdammers gaan stuk voor stuk aan de slag met milieubewuste voornemens. Zo gaat singer-songwriter Sabrina Starke haar eigen groenten verbouwen. Model Sharon Pieksma ruimt zo veel mogelijk plastic zwerfafval op, voetballers en podcastmakers Thomas Verhaar, Bart Vriends en Maarten de Fockert laten dertig dagen de auto staan, dj Karim Soliman koopt drie maanden geen nieuwe spullen en programmamaker Natasja Morales gaat minder vlees eten.

Echte vleeseter

"Ik ben een echte vleeseter, super lekker, maar ik voelde me daar eigenlijk al een tijdje een beetje moeilijk bij", vertelt Morales in Chris Natuurlijk over haar deelname. "Het is niet heel gezond en het is ook best een ding voor het milieu. Als je je bedenkt dat wanneer je twee dagen geen vlees eet je een autorit van Rotterdam naar Leiden bespaart, kan je spreken van een heel mooi CO2-dieet. Dat wil ik gaan doen."

"Ik zeg niet dat ik helemaal stop met vlees, maar ik ga nu maximaal twee dagen per week vlees eten. Ik hoop dat heel veel mensen met mij meedoen omdat dit beter vol te houden is."

Creatief

Voorlopig houdt Morales het goed vol. "Volgens mij heb ik dit jaar nog geen vlees gegeten. Je wordt er ook heel creatief van. Mijn beeld van vegetarisch eten was altijd iets met kaas en groente, maar je kunt heel veel dingen doen met bijvoorbeeld bonen en zoete aardappel. Je kunt online veel toffe recepten vinden en ik kijk nu vaak ook op Instagram naar mensen die vega-dingen online zetten. Het is heel laagdrempelig om bij aan te sluiten."

En doet haar man vrolijk mee? "Ik heb een vegetarisch kookboek voor zijn verjaardag gekocht, als hint. En daar maakt hij heel braaf gerechten uit. En mijn zoontje van acht heeft heel zijn leven nog geen vlees gegeten, die is vegetarisch geboren."