Henk Fraser na Sparta - PSV: 'Mijn mannen zijn in staat om altijd de rug te rechten'

Sparta kreeg het een groot deel van de wedstrijd voor elkaar om PSV fel genoeg te bespelen. Vooral na de rust werd dit wat minder. "Je speelt ook niet tegen de eerste de beste tegenstander. Zij hebben fantastische individuele kwaliteiten. Daar moet je dan kort op zitten. Dat is moeilijk 90 minuten vol te houden. Zelfs 45 minuten is lastig. We hebben het lang goed gedaan," zegt Fraser.

De trainer van Sparta is niet verwonderd in het feit dat zijn ploeg nog terugkwam tot 3-4 en nog rook aan een resultaat. "Met deze ploeg kan het altijd. Onder welke weerstand dan ook zijn mijn mannen in staat de rug te rechten. De spelers liggen dicht bij elkaar. Invallers kunnen energie brengen en de wedstrijd doen kantelen. Ik denk dat dit het verschil is met andere ploegen in het rechter rijtje.

