LIVE: Feyenoord begint met Jørgensen en Haps aan Klassieker

Patrick Pauwe op Radio Rijnmond over De Klassieker: 'Vanuit een gesloten verdediging het Ajax moeilijk maken'

Ali Boussaboun over De Klassieker op Radio Rijnmond: 'Ik ging altijd met kramp van het veld af'

Feyenoord speelt voor het eerst dit seizoen tegen een ploeg uit de traditionele top-3. Het team van Dick Advocaat neemt het zondagmiddag om 16:45 uur in de Arena op tegen Ajax. Rijnmond besteedt op al haar kanalen ruim aandacht aan deze kraker.

Te beginnen op Radio Rijnmond. Daar is de wedstrijd volledig live te beluisteren met het commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Maar al vanaf 14:00 uur wordt er met presentator Dennis Kranenburg uitgebreid vooruit geblikt. Zo komen er bekende fans en oud-spelers aan het woord.

Ajax - Feyenoord (aftrap: 16.45 uur)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Jørgensen, Haps

Voorafgaand aan speelronde 17 waren Ajax en Feyenoord de nummers 1 en 2 van de eredivisie. Ajax heeft 3 punten meer. Intussen hebben concurrenten Vitesse, PSV en AZ al gewonnen.