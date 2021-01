Zwaargewonde bij steekpartij Vlaardingen, bloedspoor leidt naar verdachte

Een man van ongeveer 30 jaar oud is in Vlaardingen zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Een vrouw van rond de 30 is opgepakt.

De steekpartij was rond half zes in een flat aan de van der Duyn van Maasdamlaan. Het slachtoffer was naar buiten gelopen en lag buiten bij de Van de Palmstraat.

Een bloedspoor bracht de politie op het spoor van de verdachte. Dat spoor leidde namelijk naar een woning in de flat, waar ze de vrouw aantroffen. Ze is aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht of er sprake is van een misdrijf in de relationele sfeer.