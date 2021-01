Het weer van vandaag: af en toe een bui

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en is het droog. Het is 6 graden pal aan zee tot 3 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke en aan zee matige westenwind.

Morgen start de dag nog met wat zon, maar al snel neemt de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt op naar 6 of 7 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Wisselvallig met regen

Vanaf dinsdag is het wisselvallig met geregeld regen of een aantal buien. De temperatuur loopt flink op. Op dinsdag en woensdag is het 10 graden. Ook trekt de wind dan flink aan en is er kans op zware windstoten.

Tussen 11 en 20 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,3 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden.