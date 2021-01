Gigantisch cruiseschip meert aan in Rotterdam

Het schip van meer dan 300 meter lang moet naar Cruise Port Rotterdam voor een zogenoemde technical call, het wordt daar rond half 11 verwacht.

Het cruiseschip van PÒCruises is vorig jaar gebouwd bij scheepswerf Meyer in Papenburg (Duitsland) en was juni vorig jaar bij Damen Shipyards voor afbouwwerkzaamheden. "Iona is één van de nieuwe schepen die volledig op LNG varen", schrijft Cruise Port Rotterdam op Facebook. "We gaan haar vaker zien en daar zijn we heel blij mee!"

Maandag eind van de middag vertrekt het schip weer.