Zo kijk je Feyenoord met het commentaar van Rijnmond

Regelmatig krijgen we de vraag hoe je de wedstrijden van Feyenoord kan zien, mét het commentaar van Rijnmond erbij. In dit artikel leggen we uit hoe je dit makkelijk kan regelen.

Steeds vaker zijn de wedstrijden van Feyenoord te zien op het 'open kanaal' van ESPN. Maar er is veel vraag naar het begeleidende radiocommentaar van Rijnmond op de achtergrond. Doordat het radiosignaal altijd voor loopt op het tv-signaal, of digitaal achter loopt, liggen beeld en geluid niet synchroon. Maar dat is makkelijk op te lossen.

Zet met digitale tv het beeld op pauze zodra de aftrap wordt verricht. Zet via de laptop of smartphone het live verslag via de app of website van Radio Rijnmond op. En zodra je Dennis en Sinclair verslag hoort doen van de aftrap, zet je de tv ook weer op play. Zo volg je dan de wedstrijden van Feyenoord mét het vertrouwde Rijnmond-commentaar.