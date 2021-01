Stageplek vinden is onmogelijk: 'Er zijn zoveel jongeren die 1-0 achterstaan'

De Aardig Onderweg Award gaat normaal gesproken naar start-ups met vernieuwende ideeën voor de regio Rotterdam, maar dat gaat dit jaar even anders. De winnaar krijgt normaal gesproken een mooi geldbedrag om het initiatief een boost te geven. Vanwege de coronapandemie worden dit jaar niet de start-ups ondersteund, maar juist mensen die het zwaar hebben in coronatijd.

De vier winnaars van eerdere Aardig Onderweg Awards bundelen hun krachten om met nieuwe ideeën en frisse oplossingen te komen. En vooral: perspectief bieden. Dat kunnen de jonge ondernemers Ayuk Bakia, Scifo Minnaard, Peter Ottens en Wesley Dos Santos als geen ander.



De 18-jarige Sulyviënne heeft het niet makkelijk gehad. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad, waarin ze afwisselend bij haar moeder en oma woonde. De afgelopen vier jaar heeft ze in instellingen gezeten. Met het starten van een MBO-opleiding in de zorg, is er eindelijk structuur in haar leven gekomen. Tot corona roet in het eten gooide.



Stage vinden is onmogelijk

Een stageplek vinden is namelijk onmogelijk geworden, weet Angeles Valderrama (docent Albera College). "Sulyviënne zoekt een stageplek in de zorg, maar wordt nergens voor uitgenodigd. Kunnen jullie iets voor haar betekenen", richt ze zich tot de jonge ondernemers.

"Dit raakt me", reageert Peter. Hij richtte de YETS-foundation op, waarmee hij sociaal zwakke jongeren helpt, die moeilijk hun weg in de maatschappij kunnen vinden. "Ik herken het. Er zijn zoveel jongeren die 1-0 achterstaan." Ayuk wil ook even stilstaan bij de mentor van Sulyviënne. "Applausje voor die mentor. Ik ben blij dat iemand achter haar staat."



Succeservaring

Peter twijfelt geen moment en besluit Sulyviënne te helpen. "Ik wil haar perspectief bieden. Ik ga zorgen dat ze hoe dan ook een stageplek krijgt, dan kan ze door met haar school. Ik wil haar ook een succeservaring geven, dat heeft ze nodig. Dan weet ze weer dat ze van waarde is."

