ARCHIEF RIJNMOND 10 jan 2020 - Trivia

Ik heb geleerd om bij onduidelijke telefoontjes maar gewoon af te wachten tot er iets voorbij komt waar ik chocola van kan maken. En dat gebeurde ook hier.



De man die mij belde bleek ergens op internet te hebben gezien dat ik tien jaar geleden op de radio een plaatje heb gedraaid dat híj heeft gemaakt.

Een singletje van de band Snowflake.

Toen de man die naam noemde, zag ik het plaatje in gedachten meteen voor me.

Een singletje met een hoes van lichtblauw en geel. Met op de ene kant de Dordtse band Snowflake met een Engelstalig nummer, op de andere kant iets Nederlandstaligs. Was daarvan de titel niet ‘Voor rijden ’n 10’?

Ik hoorde de opbeller dwars door de telefoon zo ongeveer van zijn stoel vallen van verbazing. Hoe kon het in vredesnaam dat ik dit zo paraat had? Een plaatje dat ik tien jaar geleden een keer heb gedraaid? Had ik een fotografisch geheugen of zo?

Nee, moest ik de man teleurstellen, ik heb geen fotografisch geheugen. Maar ik ben zó bezig met het verzamelen van muziek uit de Rijnmond dat allerlei dingen die daarmee te maken hebben bijna in mijn hersens zijn ingebrand. Het is een kwestie van aandacht, en energie. Ja, én dat plaatje heeft ooit op mijn zoeklijst gestaan. Mijn met fotootjes aangeklede zoeklijst. Dáár komt het ook door dat dat hoesje voor altijd in mijn hoofd zit.

Het telefoontje zette me weer eens aan het denken.

Ik heb wel vaker het gevoel dat mijn hoofd vol zit met zogeheten trivia. Kleine weetjes. Onbelangrijke dingen. Bijzaken. Kennis waarvan de betekenis ophoudt zodra ik één teen buiten mijn verzamelgebied zet.

Wat zou je niet allemaal voor nuttigs op die plekken in je hoofd kunnen opslaan?

Maar ja, wat is nuttig?

Is de kennis van, pakweg, een hersenchirurg nuttiger dan die van iemand die op de radio plaatjes draait en verhalen vertelt? Dat is lastig vergelijken. Maar soms overvalt de vraag waar ik eigenlijk mee bezig me ben in volle sterkte. Zoals van de week.

Na de drukte van allerlei extra uitzendingen in de aanloop tot de kerst, en rond de jaarwisseling, had ik het even wat rustiger. Tijd om een beetje orde te scheppen in de chaos van mijn werketage thuis. Ik kon nauwelijks meer een been trekken tussen de opgetaste grammofoonplaten, cd’s, boeken, tijdschriften, dozen en wat al niet.

Tijdens het ordenen dacht ik: is dat hele verzamelen, dat voortdurend dingen je huis in slepen, niet een beetje een ondermijnende bezigheid? Zou het leven niet veel makkelijker zijn als je níks verzamelt? Als je alleen bij de dag leeft? Met zo min mogelijk bezit?

Ergens wel natuurlijk. Het scheelt enorm veel ballast. En het scheelt tijd. Want zoals al die trivia mijn hoofd vullen, zo vult het bezig zijn met spullen mijn leven. En houd ik mezelf daarmee niet gevangen?

Ergens wel. Maar tegelijkertijd vraag ik me af wat ik dán zou willen doen met mijn tijd. Meer wandelen, meer lezen, meer tv kijken, meer in het café gaan hangen als dat weer kan? Ja, word je daar dan gelúkkiger van? Of beter: zou ík daar dan gelukkiger van worden? Vaak denk ik dat ik mezelf juist gelukkig mag prijzen dat ik zo’n - ik zal dat woord dan toch maar gebruiken - passie heb voor die muziek en voor het verzamelen ervan.

Stel je voor dat je zoiets helemaal niet hebt?

Wat voor leven heb je dan?

Het gaat er toch niet om dat je bezigheden een groot objectief belang hebben, maar dat ze voor jou iets betekenen?

Terwijl ik hier nog over zat te filosoferen ging de telefoon weer.

Dezelfde man. Dezelfde wat lastig verstaanbare man. Hij snapte nog steeds niet hoe ik meteen de hoes voor me zag van een plaatje dat ik tien jaar geleden één keer op de radio heb gedraaid. Of ik het hem nóg een keer kon uitleggen.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Voor rijden ’n 10 - Tricky Dick

ACTUEEL

3. Elfstedentocht - Erik van Muiswinkel

4. Achter glas - John Swint

5. Hoe doe je toch wat je doet met mij - Hans den Outer

6. Um jeito de continuar - Marcelo Godoy & Jasmin Godoy

DIEREN

7. Sonnie het hondje - De Slingerapen

8. Vogel oh Vogel - Kees Verhaar

9. Broodbeleg - Jan Wolkers & Drummers Double Bill

10. Down in Jungle Town - De Groot’s Orchestra

VLINDERS & VISSEN

11. Vlinder - Sara Teixeira

12. Verdronken vlinder - The Kik

13. Vissen - Kees Korbijn