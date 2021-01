'Achterban PvdA wil Aboutaleb als lijsttrekker hebben'

Ruim één op de drie PvdA-stemmers ziet Aboutaleb het liefst als lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen. Hij wordt gevolgd door de huidige fractieleider Lilianne Ploumen (27 procent) , Kamervoorzitter Arib (15 procent) en EU-commissaris Timmermans (13 procent).



Aboutaleb liet eerder al weten niets te willen zeggen over een eventueel lijsttrekkerschap bij de PvdA. "Ik laat het nu eerst bezinken. Het is aan de partij", zei hij donderdag. "De discussie over de opvolging is voor de vereniging PvdA. Die wijst een eigen leider en lijsttrekker aan. Dat ik me amper drie weken na mijn operatie graag wil wijden aan de inzet voor Rotterdam, zegt alles over mijn commitment voor deze stad."



Afgelopen week stapte Lodewijk Asscher op als lijsttrekker van de PvdA, na een kritisch rapport over de toeslagenaffaire. Toentertijd was hij minister van Sociale Zaken. Vrijdag werd bekend dat het kabinet is afgetreden vanwege de kwestie. Het kabinet is nu demissionair, maar heeft wel gezegd gewoon door te werken in de aanpak van de coronacrisis.