DELA kan aantal overlijdens niet aan: extra koelcontainer geplaatst in Capelle

Uitvaartorganisatie DELA heeft extra koelcapaciteit geplaatst bij een uitvaartcentrum in Capelle-Schollevaar. De winterperiode is sowieso al druk, maar door het coronavirus is het nog drukker.

"In december en januari overlijden er altijd al meer mensen dan normaal", legt woordvoerder Jolanda van Dijk uit. "Door corona zijn het er nu nog meer."

Met een kaartje op LinkedIn brengt de organisatie de cijfers in beeld. "Links de eerste golf, met een grote drukte in het zuiden. In het rechter kaartje, de tweede golf, van oktober vorig jaar tot nu, is het bijna overval meer dan twintig procent drukker dan normaal." In de Randstad gaan de percentages volgens DELA richting de vijftig procent drukker.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



"De druk is nu niet zo hoog als tijdens de eerste coronagolf, maar omdat het nu in de normaal al drukke maanden is, hebben we de extra capaciteit nodig", ligt Van Dijk toe.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Daarom is buiten het gebouw van de uitvaartorganisatie een speciale koelcontainer neergezet, waar acht tot negen lichamen opgeslagen kunnen worden. "Om iedereen toch de tijd te gunnen voor een respectvolle uitvaart hebben we deze extra koelcapaciteit geregeld. Dat is niet alleen in Capelle aan den IJssel het geval, maar ook bij tal van andere locaties." Hoe lang de containers blijven staan is nog niet duidelijk. "Hopelijk zo kort mogelijk", zegt Van Dijk, "maar we kunnen de containers nog altijd uitzetten".