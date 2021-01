Herten onrustig door coronawandelaars, vier aanrijdingen binnen 12 uur op Goeree-Overflakkee

In twaalf uur tijd zijn dit weekend op de N57 Goeree-Overflakkee vier reeën aangereden. "Dat is extreem veel", meldt Faunabeheer Zuid-Holland.

Wildbeheerder Jacqueline van Hoey Smith van de organisatie noemt het 'echt bizar'. De dieren zijn ook niet zomaar aangereden, maar met heel hoge snelheid, weet ze. "De kadavers zijn volledig aan gort. Normaal gesproken hebben omgekomen dieren een paar gebroken ribben. Maar bij deze reeën ging dat veel verder. De darmen lagen soms verspreid over het asfalt. Ik denk dat ze zijn geraakt door auto's die honderd kilometer per uur of hoger reden."

De N57 loopt dwars door het natuurgebied waar de reeën leven. Normaal gesproken worden iedere winterperiode enkele tientallen reeën aangereden. Maar door de coronacrisis worden ze steeds meer richting de weg gejaagd. Met alle gevolgen van dien. "Er lopen veel mensen in de natuur. En er zijn wandelaars die van de paden gaan, soms ook met honden. Daardoor zijn de dieren onrustig en gestresst", legt Van Hoey Smith uit.

Er zijn sowieso veel reeën in het gebied. "Omdat ze geen natuurlijke vijand hebben, worden de populaties elk jaar iets groter. De dieren hebben honger nu. In de buitengebieden is nauwelijks eten te vinden. Dan gaan de reeën steeds verder om voedsel te vinden en komen ze in de buurt van wegen als de N57."

Eerder werd al aangekondigd dat jagers in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne Putten honderden reeën mogen afschieten.