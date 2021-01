Feyenoord vergeet zichzelf te belonen en komt vroege Amsterdamse treffer niet meer te boven

Ondanks verschillende grote mogelijkheden heeft Feyenoord zondag in de Johan Cruijff Arena nipt verloren van Ajax. De Rotterdammers begonnen eigenlijk na een halfuur spelen pas aan De Klassieker, maar toen had Ryan Gravenberch Ajax al wel op voorsprong gezet. Die 1-0 bleek uiteindelijk ook de eindstand.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat begon zonder Luis Sinisterra en Lucas Pratto, maar met Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen aan het duel met Ajax. Het resulteerde in het eerste kwart van de wedstrijd niet in Rotterdamse kansen. Sterker nog, Feyenoord liep vooral achteruit en liet het initiatief aan Ajax.

Gravenberch scoort

De openingstreffer van de Amsterdammers na ruim twintig minuten spelen was dan ook geen logisch gevolg. Ryan Gravenberch kreeg alle ruimte op de rand van de zestien, kapte Marcos Senesi ogenschijnlijk makkelijk uit en schoot de 1-0 achter Feyenoord-keeper Nick Marsman.

Waar Feyenoord tot de openingstreffer aanvallend nog niets had laten zien, leek de ploeg van Advocaat na ruim een halfuur wakker geschud. Linksbuiten Haps kreeg een enorme mogelijkheid op de gelijkmaker na een goed balletje van Steven Berghuis, maar schoot de bal oog in oog met André Onana tegen de doelman van Ajax. Ook Leroy Fer en Jens Toornstra zetten Onana nog aan het werk, maar een gelijkmaker kwam er niet in de eerste helft.

Ridgeciano Haps moet scoren, maar stuit op Ajax-doelman Onana. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Meer kansen

Toch zette de druk van Feyenoord door in de tweede helft. Berghuis kreeg na een mooie aanval een enorme mogelijkheid, maar schoot de bal hard naast de korte hoek. Een paar minuten later leek Jørgensen alsnog voor de gelijkmaker te zorgen door de bal in de verre hoek te prikken, maar de goal werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel van aangever Toornstra.

Waar Ajax na de afgekeurde goal de controle weer iets leek terug te krijgen, kreeg Berghuis ruim een kwartier voor tijd een nieuwe kans op de gelijkmaker. Na een handig overstapje van Mark Diemers kon de aanvoerder van Feyenoord vrij inschieten. De bal ging ruim langs de aan de grond genagelde Onana, maar ook rakelings langs de open hoek.

In het spannende restant van de wedstrijd kwam Lucas Pratto nog als extra stormram in de ploeg bij Feyenoord, maar Ajax-doelman Onana en in de allerlaatste seconde de lat stonden een gelijkmaker in de weg. Daarmee deed Feyenoord zichzelf na ruim 97 minuten overduidelijk te kort en staat het nu op zes punten achterstand van Ajax in de eredivisie.

Ajax - Feyenoord 1-0 (1-0)

22' Ryan Gravenberch 1-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers (84' Pratto); Berghuis, Jørgensen, Haps (63' Sinisterra)