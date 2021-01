Voorzitter VSN: Willem Engel niet meer op kieslijst voor Tweede Kamer, Engel zelf ontkent

Rotterdammer Willem Engel ontkent dat hij bij de verkiezingen geen kandidaat-Kamerlid meer is voor Vrij en Sociaal Nederland. Berichten daarover werden eerder in de media verspreid door de oprichter Bas Filippini.

In de partij zou ruzie zijn ontstaan over de kandidatuur van Engel. Met zijn komst zou een 'actiepartij in huis zijn gehaald'.

Engel, de voorman van de actiegroep Viruswaarheid, zegt dat hij nog steeds op nummer drie van de lijst staat. Ook Anna Zeven, voorzitter van de partij, zou haar functie niet hebben neergelegd, zoals Filippini eerder beweerde. "Bas Filippini is gesommeerd om de gedane uitspraken in te trekken", staat in een bericht dat Engel verspreidt.