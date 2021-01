Dick Advocaat over Ajax-Feyenoord: 'Tactisch heeft het elftal uitstekend gespeeld'

Feyenoord heeft zondag in de Johan Cruijf Arena met 1-0 van Ajax verloren. Het enige doelpunt werd gemaakt door Ryan Gravenberch. Trainer Dick Advocaat is ondanks de nederlaag niet ontevreden over wat zijn ploeg heeft laten zien.

"Qua spel zeker, op de eerste twintig minuten na. Na de 1-0 kwamen ze uit de schulp. Vanaf dat moment hebben we meegedaan, en zelfs meer dan dat", zegt Advocaat tegenover Rijnmond.

Niet beloond

Feyenoord had volgens Advocaat recht op een punt. "Het elftal heeft tactisch uitstekend gespeeld. We waren dominant, we gingen ervoor, op de eerste twintig minuten na. Want toen liepen we te veel naar achter.

Maar toen ze de schroom van zich af hadden gegooid, deed Feyenoord gewoon goed mee. Vandaag heb ik Ajax ook niet veel kansen zien krijgen. Dat is wel een compliment aan de verdedigers van Feyenoord, die het uitstekend hebben gedaan."

Dat Feyenoord de kansen niet om kon zetten in goals, leverde teleurstelling op. "Je wordt niet beloond. Soms word je wel beloond met minder goed voetbal. Vandaag word je met goed voetbal, niet beloond", zegt de oefenmeester.