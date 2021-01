Bijzonder zwart zeehondje bij A Seal in Stellendam

Bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam is zaterdag een bijzondere zeehondenpup binnengebracht. Het beestje heeft melanisme en is daardoor pikzwart.



Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme. Wanneer een dier aan albinisme lijdt, dan is het helemaal wit met rode ogen. Dit zeehondje is 'net als de zwarte panter' helemaal zwart, legt A Seal uit op Facebook.

De pup is nog verzwakt en heeft de toepasselijke naam Melanie gekregen. "We doen er alles aan om haar herstelproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, maar voor nu is het nog even afwachten", zegt A Seal.