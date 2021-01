Fietser (15) gewond na aanrijding met auto in Nesselande

Een vijftienjarige fietser is zondagavond gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Laan van Avant-Garde in Rotterdam-Nesselande.

De fietser is door de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap met de auto belandde de fiets van de jongen in de sloot. Ook de ruit van de auto raakte flink beschadigd.

Volgens de eerste bevingen van de Verkeerspolitie had de fietser voorrang moeten verlenen aan de auto. Bewoners klagen over het onoverzichtelijke kruispunt waar het al eerder mis is gegaan.