Het weer van vandaag: veel bewolking

In de avond wordt de bewolking dikker en vannacht gaat het vanuit het westen overal regenen. Het koelt af naar 4 graden in het oosten van de regio en 6 graden aan zee.



Dinsdag is het bewolkt en in de ochtend valt er regen, in de middag wordt het droger. Met een middagtemperatuur van 10 of 11 graden is het zacht. Er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind.

Geen winterweer

De komende dagen is het wisselvallig en erg zacht. Af en toe vallen enkele buien en de eerste dagen staat er veel wind. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht, maar winterweer staat deze week niet in de kaarten.

Tussen 11 en 20 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,3 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden.