Blij nieuws voor bewoners zorginstelling Middin: vaccineren begint

In verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg begint maandag de vaccinatie van bewoners, waaronder ook bij een vestiging van Middin in Rotterdam. Marieke Rosier, manager Kwaliteit en Zorgbeleid bij Middin: "We mogen nu echt starten."

Zorginstelling Middin begeleidt zo'n zesduizend mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de cliënten die onder de verantwoordelijkheid van de arts van de instelling valt, mag maandag starten met het ontvangen van het vaccin. Voor deze groep is Middin verantwoordelijk voor het medisch dossier. "Dat maakt dat wij ook goed kunnen beoordelen of er contra-indicaties zijn, waardoor onze cliënten het vaccin niet mogen krijgen."

Op twee centrale locaties, in Rotterdam en in Den Haag, begint Middin met vaccineren. De cliënten die hier geprikt worden komen van negentig verschillende locaties van de zorginstelling. "Dat is logistiek best een uitdagende klus."

Op elke locatie prikken gaat niet, dat zorgt voor te veel verspilling van het vaccin. "We hopen vijf of zes prikken uit een ampul te halen, maar soms zijn er maar twee of drie cliënten van een locatie die gevaccineerd worden."

'Een feestje'

"Het is voor onze cliënten heel mooi nieuws dat we nu gaan starten met vaccineren." Volgens Rosier hebben de bewoners het afgelopen jaar erg veel last gehad van de beperkingen. "Het is soms heel lastig uitleggen dat je niet meer mag knuffelen met de begeleider, terwijl je dat zo hard nodig hebt. Het is voor de cliënten die dat voldoende kunnen begrijpen dat er licht aan het einde van de tunnel is, ook wel een feestje dat ze vandaag die prik krijgen".

Het vaccin is vanaf het moment dat de priklocatie het binnenkrijgt nog vier dagen houdbaar. "Het moet op binnen die dagen." In Rotterdam staan er twee dagen ingepland om te prikken en in Den Haag drie. De vierde dag staat ingepland als reservedag.