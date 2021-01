Eerste coronaprik bewoner gehandicaptenzorg gezet: 'Ik wilde prik al veel eerder!'

In de gehandicaptenzorg is maandagmiddag gestart met de vaccinatie van bewoners. 59 bewoners van de Middin-huizen werden met een bus naar de vaccinatielocatie bij de Zeverhuizerplas in Rotterdam gebracht. De meeste bewoners zijn enthousiast: "Ik wil knuffelen met mijn familie!"

Zorginstelling Middin begeleidt zo'n zesduizend mensen met een verstandelijke beperking. De eerste bewoners ontvingen vandaag hun prik en de komende dagen volgen nog tientallen andere bewoners.

De cliënten die geprikt worden komen van negentig verschillende woonlocaties van de zorginstelling. "Dat is logistiek best een uitdagende klus." De bewoners worden met een speciale bus naar de vaccinatielocaties in Rotterdam en Den Haag gebracht. Op elke woonlocatie prikken gaat niet, dat zorgt voor te veel verspilling van het vaccin. "We hopen vijf of zes prikken uit een ampul te halen, maar soms zijn er maar twee of drie cliënten van een locatie die gevaccineerd worden."

'Een feestje'

"Het is voor onze cliënten heel mooi nieuws dat we nu gaan starten met vaccineren." Volgens Rosier hebben de bewoners het afgelopen jaar erg veel last gehad van de beperkingen. "Het is soms heel lastig uitleggen dat je niet meer mag knuffelen met de begeleider, terwijl je dat zo hard nodig hebt. Het is voor de cliënten die dat voldoende kunnen begrijpen dat er licht aan het einde van de tunnel is, ook wel een feestje dat ze vandaag die prik krijgen."

Bewoners Harry en Jolanda zijn het daar roerend mee eens. "Ik kan weer naar de kroeg", lacht Jolanda. Harry kijkt vooral uit naar het contact met zijn familie. "Afstand houden is maar niets. Ik wil gewoon leuk met mijn familie omgaan."

Deze middag zijn er ook bewoners die bang zijn voor de prik. Ze hebben vaak een knuffel meegenomen naar de vaccinatielocatie. "Hun begeleiders proberen hen goed uit te leggen wat er gebeurt en wat de vaccinatie voor hen betekent."