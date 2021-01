Rijnmond Fit: een flensje met gerookte kip en een rugoefening om fit te worden

Na een decembermaand vol zoete lekkernijen en grote diners is januari de maand om al die aangegeten kilo's kwijt te raken. Iedere maandag van 10:00 uur tot 13:00 uur staat het radioprogramma van Erik Lemmers daarom in het teken van onze gezondheid. Wekelijks besteden we aandacht aan onze voeding en is er een oefening van voormalig Olympiër en Gezond010-ambassadeur Patrick van Luijk.

Deze week laat Patrick de resting squat zien.

Of je nu zit, staat of ligt, er zit altijd spanning op je rug. De resting squat is een goede, vrij makkelijke, oefening om die spanning uit je rug te halen.

De tekst gaat verder onder het fragment:

Recept

Flensje met gerookte kip en Chinese kool

2 personen



Dit heb je nodig:

50 gram bloem

1 ei

1 deciliter magere melk

2 eetlepels olie

1 gerookte kipfilet in dunne reepjes gesneden

400 gram Chinese kool in reepjes

1 eetlepel gembersiroop

3 eetlepels tomatensaus

1 eetlepel rijstcrackermix (Japanse zoutjes)



Zo maak je het:

Roer de bloem, ei en melk in een kom tot een glad beslag.

Verhit 1 eetlepel olie in een grote koekenpan en schenk de helft van het beslag in de pan.

Bak het flensje op matig vuur mooi bruin aan beide kanten.

Bak er nog één van de andere helft van het beslag.

Verhit in een braadpan of wok 1 eetlepel olie.

Roerbak daarin de kipreepjes 1 minuut, voeg de kool toe en laat 2 minuten meebakken. Voeg de gembersiroop en de tomatensaus toe en breng op smaak met peper en zout. Leg de flensjes op 2 warme borden en verdeel het kip-groenten-mengsel erover.

Schep er wat van de rijstcrackermix op.

Vouw het flensje voor 1/3 dicht.

Tip:

Bakken en braden in vloeibare vetten is veel gezonder! Bak dus in vloeibare margarine of olie.