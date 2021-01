Rechter: school ontsloeg docent wiskunde onterecht

Voerde een leraar wiskunde opzettelijk of niet onjuiste cijfers in voor een toets? Volgens de docent was het een verwisseling van toetsen. De directie van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden in Barendrecht oordeelde dat sprake was van fraude en ontsloeg de leerkracht. De rechter heeft dat ontslag ongedaan gemaakt.