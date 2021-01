Erwin Koeman in FC Rijnmond: 'Eeuwig zonde dat Feyenoord de kans om Ajax te verslaan heeft laten lopen'

Erwin Koeman is nog steeds de laatste trainer van Feyenoord die met de club uit bij Ajax won. De trainer van die editie in 2005 blikt in FC Rijnmond terug op de editie van 2021, die met 1-0 verloren ging. "Feyenoord heeft een kans laten liggen. Dat is eeuwig zonde."

Erwin Koeman verbaast zich over de positiviteit na afloop van de nederlaag in Amsterdam. "Ik vind, van buitenaf, dat er te makkelijk wordt gesproken over deze 1-0 nederlaag. Dat verrast me. Feyenoord heeft laten zien dat ze het gewoon kunnen. Misschien komt er dan nu iets meer druk op. Maar 'gaan met die banaan' zou ik zeggen."

Koeman blijft dus de laatste trainer van Feyenoord die won in Amsterdam. "Dat had na gisteren anders moeten zijn, Feyenoord heeft het nagelaten daar de punten te pakken." Koeman weet als ervaringsdeskundige wat het betekent voor elke supporter van de club om in het hol van de leeuw te winnen van de grote rivaal. "Toen we die dag in 2005 terugreden richting Zuid hing op elk balkon een Feyenoord-vlag. En de volgende dag op de training, die was toen nog openbaar naast het stadion, merkte je wel wat de impact is. Wat het betekent. Dat blijft speciaal."

Complimenten, maar geen punten

Toch krijgt Feyenoord volgens Koeman wel terecht complimenten voor het spel in Amsterdam. Het is iets waar het team van Advocaat wel mee verder kan. Maar deze tactiek en strijdwijzen zomaar kopiëren naar andere komende duels, is te makkelijk gezegd, vindt de trainer. "Dit is een andere wedstrijd dan thuis tegen Heracles of Zwolle. Vooraf dachten velen dat Feyenoord met 3-0 op z'n kloten zou krijgen. Niet vergelijkbaar. Naar deze wedstrijd leeft Feyenoord al een aantal dagen toe. En dat is met die duels ook minder het geval."

Met name spits Nicolai Jørgensen kreeg een dikke voldoende voor zijn optreden. Een opsteker voor de Deen, die nog niet zijn beste seizoen heeft, vindt ook Koeman. "Ik moet zeggen dat Jørgensen het prima heeft gedaan. Maar hij is ook afhankelijk van zijn medespelers. Het centrum heeft het uitstekend gedaan. Zij gaven vaak een vallende bal op hem, waar Jørgensen iets mee kan. Dat was niet altijd zo dit seizoen. Er is dus nog meer uit te halen."

Aan de andere kant is er kritiek op het optreden van Mark Diemers. "Hij oogt wat bang, een gebrek aan vertrouwen. En ik vind het een prima middenvelder, maar bij Feyenoord wordt er toch iets meer gevraagd."

Bekijk hieronder de gehele uitzending van FC Rijnmond terug: