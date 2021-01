Regioscholen doen mee aan proef met sneltest

Vijf scholen van de Rotterdamse koepel CVO doen mee aan een proef met het sneltesten op het coronavirus van leerlingen en docenten op school. Het gaat om het Marnix Gymnasium in Rotterdam-Noord, twee locaties van Melanchton in Schiebroek, Accent Praktijkonderwijs in het centrum van Rotterdam en het Farel College in Ridderkerk.