Personeel Cargill in Botlek staakt

Negentig Rotterdamse medewerkers van voedingsmiddelenbedrijf Cargill in Botlek staken. Om 12:00 uur maandagmiddag liep het ultimatum aan de directie van Amerikaanse familiebedrijf af. Ook medewerkers van de fabrieken in Amsterdam, Bergen op Zoom en Sas van Gent leggen het werk neer.

Volgens FNV claimt het bedrijf dat er geen financiële ruimte is door de coronapandemie, terwijl het bedrijf het afgelopen jaar een van de hoogste winsten ooit binnenhaalde: 3,5 miljard dollar. Ruim een derde, 1,13 miljard dollar, daarvan gaat naar de eigenaren.

De FNV eist onder meer vijf procent loon erbij vanaf augustus 2020 plus een cao met een looptijd van 1 jaar. Sinds 31 juli 2020 is er geen cao. Ook willen de bonden een aanvulling op het inkomen tot 100 procent bij aanvullend geboorte- of adoptieverlof.

'De fabrieken gaan plat'

"We hebben ons voorstel in juli ingediend. Uiteindelijk hebben we op 18 september het eerste gesprek gevoerd. Er is daarna al een eindbod gedaan door de directie, dat is weggestemd. Direct daarop gaven ze aan opnieuw met een bod te komen dat we uiteindelijk 23 december hebben gekregen. Het was weer volstrekt onvoldoende. De werkgever schijnt haar medewerkers niet serieus te nemen. We zijn er klaar mee. De fabrieken gaan plat," meldt FNV-bestuurder Jos Hendriks.

De stakingen zijn voor onbepaald tijd. "We beginnen met het gecontroleerd stilleggen van het productieproces, dat duurt uren." Ook de CNV-leden doen mee met de staking.

Vier jaar geleden was er ook een staking nodig om de wensen van het personeel ingewilligd te krijgen.