Podcast Rijnmond: 'Feyenoord mag nooit tevreden zijn na een nederlaag tegen Ajax'

In podcast Rijnmond blikken we terug op het voetbalweekend dat achter ons ligt, met De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord als belangrijkste gespreksonderwerp. Na afloop waren er complimenten over het spel van de Rotterdammers, maar de sportredactieleden van Rijnmond vinden niet dat Feyenoord daardoor tevreden kan terugkijken op de wedstrijd.

"Als Feyenoord verliest in Amsterdam, kan je nooit tevreden zijn," zegt Ruud van Os, chef sport. "Misschien nu nog wel meer dan normaal, omdat er éindelijk de kans was om te winnen en Feyenoord dat heeft nagelaten."

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop gaven het commentaar bij de wedstrijd en zagen dat het eindelijk lang spannend was in Amsterdam. "Meestal was het na 70 minuten al gespeeld en zaten we te wachten op het verlossende eindsignaal," zegt Van Eersel. "Dus dat was positief, net als het spel van Feyenoord. Maar de realiteit is dat er nu zes punten achterstand op Ajax is en dat had niet gehoeven. Natuurlijk heb je er dan de pest in."

Sinclair kijkt uit naar de komende maand, voordat er eventuele conclusies getrokken kunnen worden over de titelstrijd in Nederland. "We zijn nog steeds pas halverwege, er wachten nu duels met AZ en PSV en uit bij Heerenveen en Groningen. Stuk voor stuk moeilijke wedstrijden."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!