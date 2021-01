Huisarts opent praktijk in coronahotspot

Huisarts Gabriëlle van Berkel (37) opende twee weken geleden een praktijk in Bergschenhoek. "Ik wist dat ik van harte welkom was hier, maar niet dat ik in één week gelijk al 600 aanmeldingen kreeg', zegt Van Berkel.

In de gemeente Lansingerland is een groot tekort aan praktijken. "Het is druk omdat mensen geen plekje hebben. Soms moeten ze zelfs naar Utrecht voor een eigen huisarts". Bij Van Bekel zijn nieuwe patiënten zeer welkom, ze kan er in totaal 2.000 aan.

Coronadrukte

In de aanloop naar de opening van haar eigen praktijk werkte ze op de huisartsenpost. Daar had ze veel coronapatiënten, maar bang is Van Berkel niet. "De kans dat ik het oploop is in de supermarkt of bij anderen groter dan in de praktijk, hier bescherm ik me. Ik ben er niet zo angstig voor, probeer gewoon zo goed mogelijk mijn werk te doen".