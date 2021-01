Bewoner Aafje Smeetsland alsnog overleden na brand

Eén van de negen cliënten die woensdag gewond raakten bij een brand in verpleeghuis Aafje Smeetsland in Rotterdam-IJsselmonde is vrijdagmorgen alsnog overleden. Dat meldt de zorginstelling. De meeste andere gewonden hebben het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten.

Hoe de brand in het pand heeft heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Het ging om een apart onderkomen op het terrein van Aafje Smeetsland aan de Pietersdijk. De 39 bewoners zijn voorlopig in andere instellingen in de stad ondergebracht.

De brand in het gebouw brak 's ochtends uit en was binnen een uur onder controle.