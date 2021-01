Excelsior droomt van kwartfinale beker: 'Maar winst bij MVV redt niet meteen het hele seizoen'

Doelman Alessandro Damen en verdediger Sander Fischer beseffen zich dat er iets moois lonkt. Maar zij weten ook dat het in de competitie een bar slecht seizoen is, en een overwinning in Maastricht daar niet iets aan verandert. "Het leeft zeker," zegt Damen. "Het is één van de lichtpuntjes in dit seizoen. Maar als wij eindigen waar we op dit moment staan kunnen we met de beker niet het seizoen redden. Het kan het wel een leuk kleurtje geven."

In het seizoen 2014/2015 was Excelsior voor het laatst echt succesvol in het bekertoernooi. Toen werd de halve finale gehaald, waarin FC Groningen uiteindelijk te sterk was. Sander Fischer was in dat seizoen ook van de partij. "In de competitie gaat het niet zoals we willen, dan zijn dit mooie wedstrijd om snel een mooi resultaat te behalen. Daar moet alles voor wijken. Voor een team uit de Keuken Kampioen Divisie is het mooi om tegen eredivisieteams te strijden, maar dat geldt voor MVV ook. We zullen er op moeten klappen."

Dit seizoen wist Excelsior deze achtste finale tegen MVV te bereiken door eredivisionist PEC Zwolle te verslaan. De wedstrijd tegen MVV is dinsdag al om 16:30 uur.