Ernst Kuipers adviseert: scholen langer dicht en avondklok invoeren

Gebeurt dat niet dan vreest Kuipers - naast voorzitter van het LCPS ook bestuursvoorzitter van het Erasmus MC - dat de capaciteit van de ic's ergens in maart overschreden wordt. "De tijd om in te grijpen is nu", zegt hij.

Kuipers is voor strengere maatregelen vanwege de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen daalt op dit moment nog. Kuipers gaat er bij zijn berekening vanuit dat de 'gewone' coronavariant een R-getal van 0,95 heeft, terwijl de Britse mutatie een R-getal van 1,3 heeft. "Dat is nog een conservatieve schatting", zegt Kuipers. "In het somberste scenario liggen er eind maart 1700 mensen op de ic, meer dan de piek in maart."

Mocht de R-waarde van de Britse variant hoger blijken, of die variant al verder verspreid zijn dan tot nu toe gedacht dan wordt de grens van de ziekenhuiscapaciteit al sneller overschreden. Kuipers zegt te snappen dat zijn oproep raar lijkt nu het aantal besmettingen daalt, maar "het is remmen in de auto, omdat je een bocht aan ziet komen."

Het model van Kuipers houdt geen rekening met de dempende kracht die uitgaat van vaccineren, zo zegt hij. Hij roept op zo snel mogelijk zo veel mogelijk te vaccineren. "We moeten kijken of het niet sneller kan. Als je zoveel mogelijk wil indammen, is vaccinatie het sterkste middel dat je hebt."

Onderzoek Lansingerland

In Lansingerland vindt momenteel een groot onderzoek plaats onder de inwoners vanwege de uitbraak van de Britse variant op twee scholen. Resultaten kan Kuipers nog niet geven. "De aanmeldingsgraad is wel heel hoog, we testen ongeveer 5 duizend mensen per dag. Dit type onderzoek is ontzettend zinvol. Het geeft een precies beeld waar het virus zit en welk percentage met die variant besmet is. Dat helpt ons om te bepalen welke maatregelen we moeten nemen."