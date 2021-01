Al 20.000 Lansingerlanders getest voor onderzoek naar Britse variant

In de eerste week van het bevolkingsbrede onderzoek in Lansingerland naar het coronavirus zijn al ruim 20.000 mensen getest. Dat is één derde van het aantal inwoners. Een week geleden deed burgemeester Pieter van de Stadt een dringende oproep aan alle inwoners om mee te werken en daar wordt heel veel gehoor aan gegeven.

Voor de komende week staan alweer 15.000 testafspraken ingepland. Tot en met woensdag zijn de drie extra testlocaties in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk al volgeboekt. Vanaf donderdag is daar weer plek.

De drie extra testlocaties draaien op volle toeren. Dagelijks worden daar per locatie tussen de 750 en 800 testen afgenomen. Afgelopen weekend waren er zelfs in Bergschenhoek en Bleiswijk uitschieters tegen de 900 testen aan.

Nauwelijks no-shows

Samen met de grote testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport worden er dagelijks ongeveer 4500 testen afgenomen. De opkomst is hoog en de testbereidheid groot. "Er zijn bijna geen no-shows, nog geen 1%. Het stroomt lekker door en mensen geven heel goed gehoor aan de oproep", zegt de manager van de testlocaties in Lansingerland.

Dat blijkt ook uit het verhaal van een 95-jarige inwoner die met zijn rollator op zijn gemakkie naar de testlocatie in Bergschenhoek is gewandeld. "Ik ben een beetje ondeugend geweest", zegt hij bij binnenkomst tegen de locatiemanager. "Ik had eigenlijk begeleid moeten komen, maar heb het met af en toe vragen naar de weg goed gered", vervolgt hij zijn verhaal. Na de afname van de test heeft de man zich wel laten ophalen.

Alle 60.000 inwoners opgeroepen

Lansingerland telt ruim 60.000 inwoners en iedereen vanaf twee jaar wordt gevraagd een coronatest te ondergaan. Doorgaans wordt die afgenomen met een wattenstaafje in de mond en eentje door een neusgat. Vooral die laatste kan een onaangename prikkeling opwekken.

Voor de hele kleintjes en kinderen met grote angsten is er een sabbelwatje waar tien minuten op gesabbeld moet worden. Binnen 24 uur is de uitslag van de coronatest bekend. Alle positieve uitslagen gaan door naar het Erasmus MC en worden daar onderzocht op de Britse of Zuid-Afrikaanse variant.

Eind vorig jaar dook voor het eerst in Nederland de Britse coronavariant op in Lansingerland. Op een school in Bergschenhoek waren meerdere kinderen, leerkrachten en ouders daarmee besmet. Uit een vervolgonderzoek in een cirkel rondom die school bleken meer mensen besmet met het coronavirus en de Britse variant.

Van de 750 onderzochte ouders, kinderen en leerkrachten waren er in totaal 75 besmet en iets minder dan de helft met de Britse variant. Toen werd opnieuw een onderzoek ingesteld in een nog grotere cirkel rondom meerdere scholen in Bergschenhoek. Aan dat laatste onderzoek hebben ruim duizend mensen meegewerkt en waren er 20 besmet. Onbekend is nog om hoeveel Britse varianten het gaat. Het percentage besmettingen tussen de twee onderzoeken daalde van 10% naar 2%.

Britse coronavariant aanleiding voor groot onderzoek

Het opduiken van de Britse variant in Lansingerland is aanleiding om alle inwoners te testen. De GGD en het Erasmus MC hopen zo meer te weten te komen over de verspreiding van de besmettelijke variant en de rol van kinderen. De testresultaten kunnen van invloed zijn op beslissingen van het kabinet en het wel of niet aanscherpen van de lockdown.

Later deze week verwachten de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC met de eerste testresultaten uit Lansingerland naar buiten te kunnen komen.

Telefoonlijn blijft open voor testafspraak

Inwoners kunnen tot en met zondag nog terecht bij de extra testlocaties in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Een afspraak moet telefonisch gemaakt worden. Voor het onderzoek in Lansingerland is een speciale telefoonlijn in het leven geroepen en dit nummer, 0800-2035, kan de hele week nog gebeld worden.