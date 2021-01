Zeldzame zwarte zeehond Melanie maakt het goed

Ze staat in het middelpunt van de belangstelling vandaag, de zwarte zeehond die dit weekend bij zeehondenopvang A seal in Stellendam werd binnengebracht. De verzwakte pup heeft melanisme, de tegenhanger van albinisme en is dus pikzwart.

"Wij hebben dit hier nog nooit meegemaakt, dus er was echt even commotie onder de verzorgers. Waar bij albinisme er te weinig pigment is, hebben dieren met melanisme teveel pigment", vertelt Marlies de Kraauw, manager van de opvang. "Gezien haar melanisme vonden we de naam Melanie wel toepasselijk!"

Als Rijnmond een kijkje neemt bij Melanie heeft ze net lekker wat gegeten, zalmpap toegebracht via een sonde. Ze ligt uit te buiken, maar zodra ze de camera ziet reageert ze erg nieuwsgierig en poseert ze netjes. "Het is echt een prachtdier", vindt De Kraauw. "Ze is ook heel lief en rustig. En ze slaapt veel, want ze is natuurlijk verzwakt."

Melanie werd afgelopen weekend op het strand bij Noordwijk gevonden. Een zeehondenwachter heeft haar een tijdje geobserveerd en hulp ingeschakeld, omdat hij zag dat ze in nood was. "Ze heeft ook een wondje in haar vacht dat we moeten verzorgen. Waarschijnlijk een pikwondje van een zeemeeuw. Gelukkig is ze nu in goede handen."

Voor- of nadelen melanisme?

Van albinisme is bekend dat dieren die het hebben gevoeliger zijn voor licht. Melanisme heeft wat dat betreft niet echt voor- of nadelen. "Voor andere diersoorten heeft het wel invloed, omdat ze de schutkleur en camouflage hard nodig hebben. Maar bij de zeehonden hier speelt dat eigenlijk geen rol."

Gaat Melanie het redden? De Kraauw denkt van wel. "Maar ik hou wel altijd een slag om de arm, want dit is en blijft natuurlijk een ziekenhuis." Voorlopig blijft het dier nog wel bij A Seal, zeker een paar maanden.

Maar door de coronasluiting is de opvang niet te bezoeken. "Heel jammer natuurlijk dat we niemand kunnen ontvangen, want we hadden haar graag aan onze bezoekers laten zien."