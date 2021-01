Gratis goodiebags tegen blue monday in Rotterdam Feijenoord

Sentürk deelt gratis goodiebags uit. Samen met jongerenbegeleider Anita Hagendoorn van Glow Up loopt hij de Oranjeboomstraat af. Ze bellen bij verschillende adressen aan, niet iedereen is thuis. En dan hebben ze beet. “We komen een creatief pakketje brengen”, zegt Sentürk.

Bedir Șentürk wil mensen in de wijk wat vrolijker maken



Hij overhandigt een linnen tas met onder andere kleurpotloden, een aquarelblok en kleurplaten. “We hebben een knutselpakket voor u samengesteld zodat u creatief bezig kan zijn", zegt Sentürk. De bewoner neemt het in dank aan.

Armoedegrens

Bewoners zijn blij met de gift. “Het is een wijk waar veel mensen onder de armoedegrens leven. Dit is een lastige tijd”, zegt een moeder die net een goodiebag heeft ontvangen.

Sentürk loopt naar het volgende adres. Hij zegt dat hij via de verschillende wijkorganisaties te horen heeft gekregen dat eenzaamheid een groot probleem is in de wijk.

Bedir Șentürk en Anita Hagendoorn



Eenzaamheid

“Eenzaamheid speelt niet alleen onder ouderen. Door de maatregelen speelt dit ook bij jongeren en gezinnen. Door deze goodiebag hebben ze wat te doen om deze depressieve dag door te komen.”

Deze actie is bedacht door Bedir Sentürk en mogelijk gemaakt door vrijwilligersorganisatie Netwerk Nieuw Rotterdam. Sentürk wil meer sociale cohesie in de wijk, daarom bedacht hij deze actie. “Je hoeft niet per se een actie te bedenken. Een simpele groet op straat is al best veel.”