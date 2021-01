'Zorg voor een duidelijke grens tussen werk en privé tijdens thuiswerken'

Iedereen die nu thuis werkt, merkt dat de grens tussen werk en privé makkelijk vervaagd. "Maar die grens is belangrijk want het is goed om iets echt 100 procent te doen. Dus 100 procent thuis werken of 100 procent thuis zijn."

To-do lijst

Volgens Mioch is het belangrijk om gewoontes en routines te hebben. "Doe iets als afsluiting van je thuiswerk, zodat je naar privétijd over kunt gaan. Kijk bijvoorbeeld tien minuten voordat je stopt met werken even terug op de dag: wat is er goed gegaan en wat wil ik beter doen en werk dan een direct je to-do lijst bij."

Door plannen voor de volgende dag te maken, start je met een schone lei aan je vrije tijd. "Anders zit je de hele tijd: 'ik moet dit nog, ik moet dat nog'. Waarschijnlijk zijn er altijd taken die nog blijven liggen, maar als je ze opschrijft dan staan ze op je to-do lijst en zitten ze niet meer in je hoofd."

Ruim op en ga naar buiten

"Daarnaast raad ik aan om je werkplek op te ruimen. Computer afsluiten, alles opruimen, dan is dat klaar. Maar wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, probeer even naar buiten te gaan. Dat is moeilijk zeker als je een gezin thuis hebt, maar probeer toch bijvoorbeeld even tien minuten een wandeling te maken om even je hoofd vrij te maken."

Mioch houdt zelf van al lopend werken. "Belafspraken terwijl ik een ommetje loop, of me niet inlezen met een boek maar een podcast over een bepaald onderwerp luisteren."

Vraag hulp

In de praktijk is het moeilijk om je aan goede voornemens te houden en kan het verstandig zijn om hulp te vragen. "Vraag of iemand je buddy wil zijn. Iemand die je herinnert aan je goede voornemens. Dat kan iemand van je werk zijn of je partner. En als het iemand van je werk is, kun je die bijvoorbeeld bellen terwijl je een rondje loopt aan het einde van de dag."

Kortom: "Hou je hoofd koel, plan dingen en kijk ook terug op wat er allemaal gelukt is. Geen to-do lijst maar een tadaaaaa-lijstje."